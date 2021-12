Omofobia: Letta, 'proveremo a far approvare il Ddl fino all'ultimo giorno di legislatura'

Roma, 20 dic (Adnkronos) – Dopo lo stop in Senato del Ddl Zan, "il blocco durerà fino ad aprile, l'idea è quella di riempire questo periodo con un lavoro sui territori che rilanci gli obiettivi del Ddl Zan per arrivare ad aprile, dopo una grande mobilitazione, e rilanciare il tentativo di far approvare il Ddl".

Lo ha detto Enrico Letta in una diretta Instagram con Alessandro Zan.

"Fino all'ultimo giorno della legislatura dobbiamo provarci e se i riflettori restano accesi le persone sono più tutelate", ha spiegato il segretario del Pd aggiungendo: "Dobbiamo evitare il ritorno nel silenzio. Il nostro compito principale è tenere la luce dei riflettori accesa, solo cosi le persone saranno protette, la questione sarà centrale e potremo far partire il nostro impegno parlamentare".

"Per noi è un dovere storico fare in modo che il Paese diventi più moderno e civile, con una legislazione in questo campo a livello delle migliori esperienze europee. Questo vuol dire cancellare questo blocco, questa inerzia, questa paura che sembra esserci ad andare nel futuro e che una parte del Parlamento ha dimostrato di avere", ha detto ancore Letta.