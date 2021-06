Omofobia: Malpezzi, 'c.destra ci prende in giro, Pd pronto a portare DDl Zan in aula'

Roma, 16 giu (Adnkronos) – Sul Ddl Zan "le notizie non sono buone. Da parte del centrodestra non c'è la volontà di arrivare a una conclusione ma di allungare il brodo, ci sentiamo presi in giro. Ma noi vogliamo portare la legge in aula, se altri decidono di non collaborare in un percorso trasparente prenderemo le misure già dette alla Casellati per portare la legge in aula".

Lo ha detto Simona Malpezzi a radio Immagina.

"Il Pd è stato estremamente responsabile, non ha mai voluto tirare la corda. In cambio abbiamo avuto ostruzionismo, un numero di audizioni incredibile, persone che non c'entrano niente con il Ddl Zan, di tutto e di più. Da parte del centrodestra non c'è volontà di collaborare", ha sottolineato la presidente dei senatori del Pd.