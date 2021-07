Omofobia: Mirabelli, 'eliminare identità di genere significa togliere tutele'

Roma, 14 lug. (Adnkronos) – “Il concetto di identità di genere non è una cosa astratta, esiste nelle sentenze della Corte costituzionale, c’è nelle leggi italiane, c’è nei trattati internazionali, c’è in molte legislazioni di paesi occidentali. L’identità di genere non è una invenzione sotto cui si nasconde chissà che cosa.

Alcuni non sono d’accordo. Legittimo, ma nel dibattito in Senato lo si dica esplicitamente". Così a Omnibus, su La7 , il vice presidente dei senatori del Pd Franco Mirabelli.

"Si tratta di punti di vista diversi, idee diverse e per questo penso sia impossibile trovare quella mediazione o sintesi invocata. Le proposte alternative finora annunciate non propongono di mediare ma di togliere dal testo questa definizione. Ma togliere questa definizione vuole dire togliere qualcosa a qualcuno, togliere tutele a persone che sono discriminate.

E questo non lo possiamo accettare”.