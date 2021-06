Omofobia: Pillon (Lega), 'vicenda Gattuso sarà norma se Dl Zan legge, siamo ancora in tempo'

Roma, 19 giu. (Adnkronos) – "Quello che sta succedendo in queste ore a Rino Gattuso, definito omofobo e costretto a rinunciare alla panchina del Tottenham per aver dichiarato, anni fa, di essere contrario ai matrimoni gay è quello che tra breve succederà a tutti, se il ddl Zan diventerà legge.

Basterà una semplice opinione difforme dalle ideologie Lgbt per rischiare il lavoro, la reputazione e perfino la libertà personale". Lo scrive Simone Pillon, capogruppo della Lega in commissione Giustizia al Senato, a margine della polemica social contro l'ex giocatore della nazionale italiana e aggiunge: "In Italia siamo ancora in tempo, e in Senato stiamo ascoltando audizioni molto preoccupanti sul tema. Rispetto per tutti, ma ognuno deve restare libero di manifestare il proprio pensiero.

Massima solidarietà a Rino Gattuso in questa assurda aggressione".