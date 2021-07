Roma, 15 lug. (Adnkronos) – "Due cambi, su gender e scuola, e la legge viene fatta. Io sono per avere un uovo oggi, per avere un accordo. Poi, chi vuole fare le battaglie di principio che non portano a niente fa convegni, non riforme".

Lo ha detto Matteo Renzi a Rtl102.5 parlando del Ddl Zan.