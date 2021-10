Omofobia: Renzi, 'diritti si garantiscono scrivendoli in GU non facendo a sportellate'

Roma, 28 ott (Adnkronos) – "Si è scelto di non fare una legge sull'omofobia per ideologia, per populismo. Così come 10 mesi fa 'o Conte o morte' e si è visto il risultato, oggi gli stessi hanno detto 'o Zan o morte' e sì è visto il risultato".

Lo ha detto Matteo Renzi in un video sui social sul Ddl Zan.

"Se scrivo sui social garantiamo i diritti aumento i follower, se lo scrivo in Gazzetta ufficiale aumento i diritti", ha spiegato il leader di Iv sottolineando: "I diritti vanno garantiti non facendo a sportellate".