Roma, 9 lug (Adnkronos) – "A me di Salvini e Letta interessa il giusto, su questa battaglia stanno facendo la gara delle bandierine. Ci sono migliaia di persone che potrebbero avere tutela, io voglio che questi ragazzi siano protetti. C'è una proposta per portare a casa il risultato, chi dice di no per motivi ideologici sbaglia.

Facciamo una legge, meglio un compromesso che nessuna legge". Lo ha detto Matteo Renzi a L'aria che tira.