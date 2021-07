Omofobia: Renzi, 'se dovessi seguire oroscopo non seguirei previsioni Letta'

Roma, 8 lug. (Adnkronos) – "Io di grandi previsioni di Letta realizzate negli ultimi anni non ne ricordo: l'ultima che ho è quella che dice 'Renzi fa la crisi e il Paese perderà credibilità', arriva Draghi e il Paese recupera credibilità. Quindi se ragiono in termini di previsioni il mio amico Enrico non è propriamente come dire attendibile, se dovessi seguire l'oroscopo non seguirei lui".

Lo ha affermato Matteo Renzi, ospite di 'Stasera Italia' su Retequattro, a proposito dell'ipotesi del segretario del Pd secondo cui il ddl Zan al Senato può passare anche con il voto segreto.