Omofobia: Salvini, ‘aspetto telefonata Letta, dialogo o affosserà Ddl Zan’

Milano, 16 lug. (Adnkronos) – "Sul Ddl Zan aspetto una telefonata di Letta, che prima di andare allo scontro in aula, raccolga l’invito al dialogo, non tanto di Salvini quanto del Papa, e quindi si tolga dal testo quello che divide: gender nelle scuole e la censura della libertà di opinione e di parola.

E approviamo delle pene pesanti per chi offende e discrimina". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, a margine della presentazione del candidato del centrodestra per Milano, sul dibattito sul Ddl Zan. "Se così non fosse e se volesse andare allo scontro, vuol dire che sarà lui ad affossare la sua legge", ha aggiunto.