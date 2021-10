Omofobia: Scalfarotto (Iv), 'che vergogna, è responsabile chi voluto tentare la fortuna'

Roma, 27 ott (Adnkronos) – "Dopo essere sopravvissuti di un solo voto a scrutinio palese a luglio, accettare oggi la roulette russa di un voto segreto senza un piano e senza paracadute, rifiutando anche un rinvio di qualche giorno per trovare una soluzione, è il più raro esempio di insipienza e dilettantismo cui mi sia capitato di assistere in questi anni di politica".

Lo dice il sottosegretario all'Interno Ivan Scalfarotto, di Iv.

"Significa non avere la più pallida idea di come funziona il parlamento. Una vergogna che invece di lavorare si sia tentata la fortuna, del tutto incuranti del peso di questo azzardo sulla vita delle persone. Chi ha messo in campo caparbiamente questa strategia fallimentare, dovrebbe sentire tutta la responsabilità di questo disastro storico”, conclude Scalfarotto.