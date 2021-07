Omofobia: Scalfarotto, 'meglio una legge che la bella morte per ddl Zan'

Roma, 6 lug. (Adnkronos) – "Io sono ancora un sostenitore convinto del Ddl Zan, come sono convinto che sia indispensabile che sia approvata una legge contro l’omotransfobia, per mettere al riparo i tantissimi ragazzi e ragazze che hanno sofferto atti di discriminazione e di violenza.

Il punto è che andremo in un'Aula dove i numeri sono molto risicati, dove ci saranno milioni di emendamenti presentati da Calderoli, dove manca il relatore. Allora mi chiedo se abbia senso andare incontro alla bella morte per una causa giusta con un bel testo di legge come quello Zan e perdere perché eroicamente abbiamo offerto il petto al fuoco nemico oppure approvare una formulazione che non cambi la sostanza della legge evitando ostruzionismo e voti segreti e portandola a casa”.

Lo ha affermato il sottosegretario all’Interno, Ivan Scalfarotto, di Italia viva, intervenendo ai microfoni di Radio 24.