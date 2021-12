Roma, 5 dic. (Adnkronos) – “Ormai in Forza Italia si litiga per un emendamento, tra i tanti che se ne presentano su tutto, solo perché parla di sostegno al percorso di transizione ed alla fine viene pure ritirato! Io non ritirerò niente e non smetterò di dire come la penso! E naturalmente non me ne andrò via, credo siano altr* ad essere fuori luogo con i loro comportamenti!” Lo scrive su Twitter Elio Vito, deputato di Forza Italia.