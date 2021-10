Roma, 29 ott. (Adnkronos) – "Ma con quale dignità Salvini, dopo aver fermato la speranza di un Paese più civile e esultato come un ultras in curva, ora chiede a Letta di trattare? Tutti hanno capito che la Lega non vuole contrastare i crimini d’odio.

Vuole un’altra legge per ucciderla con un’altra tagliola?". Così Alessandro Zan del Pd su twitter sulle affermazioni di Matteo Salvini.