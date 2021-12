Roma, 11 dic. (Adnkronos) – "No, Salvini. Il ddl Zan non avrebbe cancellato ciò che siamo, avrebbe tutelato persone che subiscono violenza. Però i tuoi applausi in Senato hanno confermato ciò che sei: uno speculatore senza vergogna. La battaglia continua, insieme al Paese che ha riempito le piazze italiane".

Così Alessandro Zan del Pd ribatte via twitter a Matteo Salvini.