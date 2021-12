Milano, 20 dic. (askanews) – “Il 2022 deve essere l’anno in cui mettiamo fine alla pandemia, ma deve essere anche l’anno in cui tutti i Paesi investono per prevenire i futuri disastri di questa portata”. Così il direttore generale dell’Oms Tedros Adhanom, invitando tutti a combattere l’ingiustizia nella distribuzione dei vaccini e a comportarsi in modo prudente durante le feste.