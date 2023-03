Oms contro Elon Musk, 'fake news su accordo pandemico'

Milano, 23 mar. (Adnkronos Salute) – Oms contro Elon Musk, accusato di diffondere fake news. "Continuiamo a vedere disinformazioni sui social media e i grandi media in merito all'accordo pandemico che i Paesi stanno negoziando. L'affermazione secondo cui con l'accordo si cede potere all'Oms è semplicemente falsa, è una fake news". Lo ha dichiarato durante il periodico briefing con la stampa il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Il Dg non ha citato esplicitamente l'imprenditore, ma il riferimento è suonato chiarissimo dopo il botta risposta fra Musk e il capo dell'Oms su Twitter: "I Paesi non dovrebbero cedere autorità all'Oms", ha cinguettato il primo; "i Paesi non stanno cedendo sovranità all'Oms", ha replicato il secondo. "L'accordo aiuterà i Paesi a proteggersi meglio dalle pandemie – ha aggiunto – Ci aiuterà a proteggere meglio le persone indipendentemente da dove vivono, in Paesi ricchi o poveri".

Un concetto poi ribadito dal Dg Tedros in conferenza stampa: "Sono i Paesi, soltanto loro – ha assicurato – che decideranno cosa dice l'accordo. E i Paesi lo implementeranno in linea con le loro normative nazionali. Nessun Paese cederà sovranità all'Oms. Lo ripeto: nessun Paese cederà sovranità all'Oms".