Oms: garantire che ospedali di Gaza siano almeno in parte riforniti

Ginevra, 12 ago. (askanews) – L’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) sta richiedendo l’autorizzazione per accumulare scorte di forniture mediche nella Striscia di Gaza. “Vogliamo garantire che gli ospedali siano almeno in parte riforniti”, ha dichiarato Rik Peeperkorn, rappresentante dell’Oms nei Territori Palestinesi. “Siamo in grado di consegnare meno forniture a causa delle procedure macchinose e del fatto che alcuni prodotti vengono ancora respinti”, ha aggiunto.

“Dobbiamo anche fare scorte, e questo non vale solo per la salute. Vale ancora di più per il cibo. I mercati devono essere riforniti di prodotti “WASH” (acqua, servizi igienico-sanitari e igiene), carburante, ecc” ha concluso Rik Peeperkorn da Ginevra.