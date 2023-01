Oms: numero morti per Covid in Cina fortemente sottostimato

Milano, 11 gen. (askanews) – L’Organizzazione mondiale della Sanità stima che in Cina i decessi siano “fortemente sottostimati”. Lo ha dichiarato il direttore esecutivo dell’Oms, Michael Ryan durante un briefing con la stampa. “Stiamo lavorando sempre più a stretto contatto con i nostri colleghi in Cina per cercare di comprendere meglio le dinamiche di trasmissione, ma non disponiamo ancora di informazioni adeguate per effettuare una valutazione completa del rischio”.