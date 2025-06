Oms: sul Covid non abbiamo avuto accesso a tutte le informazioni

Ginevra, 27 giu. (askanews) – La Cina e altri governi non hanno fornito accesso a tutte le informazioni necessarie per valutare appieno tutte le teorie sull’origine del Covid, ha spiegato il capo dell’OMS dopo aver presentato i risultati di un rapporto di esperti incaricati di esaminare l’origine del virus. “L’OMS riconosce che la Cina ha condiviso alcune informazioni, ma non tutte quelle che abbiamo richiesto”, ha dichiarato ai giornalisti Tedros Adhanom Ghebreyesus.