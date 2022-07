On line il primo docufilm sul cantautore Vincenzo Incenzo

Roma, 11 lug. (askanews) – È online il primo docufilm dedicato all’artista Vincenzo Incenzo, cantautore, scrittore e autore di Renato Zero, Endrigo, Califano e Zarrillo. Ma anche Dalla, Venditti, Pfm, David Zard. Un’opera intensa e poetica, in cui l’intervista si fonde con le canzoni in un unico flusso di coscienza.

A cavallo di un pianoforte Incenzo ripercorre infatti 30 anni di successi e di aneddoti, in un rapporto intimo e vivo con il pubblico.

L’opera è stata realizzato da “GattoNudo Production-Identity Film”, una factory che segue un’unica filosofia: osservare con curiosa attenzione fenomeni e personaggi che emanano una propria luminescenza, e realizzare video particolari per Artisti e Intellettuali non convenzionali. La musica densa e colta di Vincenzo Incenzo è stata in questo senso un terreno ideale.

L’artista “spiato” con discrezione durante l’apertura del suo live tour al Teatro 7 di Roma, intrecciando ai brani un’intervista dedicata a “Zoo” e all’universo creativo dell’Artista, colorando le sue parole di echi letterari come la sua poesia in forma di canzoni merita.