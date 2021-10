Oncologia molecolare, Franco: "Test NGS fondamentali per profilazione genomica"

“Nella diagnosi del tumore al polmone, la possibilità di eseguire un test NGS è fondamentale, perché permette di acquisire il maggior numero di informazioni riguardo la profilazione genomica senza rischiare di esaurire il campione biologico a disposizione”.

Così Renato Franco, coordinatore del Gruppo italiano di studio di patologia pleuro polmonare, ha spiegato i vantaggi dei nuovi test NGS (Next Generation Sequencing) durante un webinar promosso da The European House Ambrosetti, con il contributo non condizionante di Amgen. Â