OnDance, Roberto Bolle torna a Milano: danza per uscire dal buio

Milano, 1 set. (askanews) – Durante i mesi difficili della pandemia la danza non si è mai fermata grazie anche a Roberto Bolle e al suo progetto “OnDance”, con open class online di ogni genere fin dal primo lockdown, un’edizione speciale a Milano a settembre 2020, le masterclass in tv per non smettere di studiare anche quando lo scorso inverno le scuole erano ancora chiuse. E la grande festa continua a Milano, dal 2 al 6 settembre.

Un nuova occasione per vivere e condividere la danza, in sicurezza, e per lanciare un segnale forte di ripresa del mondo dello spettacolo.

“Sono molto contento di poter riproporre OnDance in un modo sempre più reale e meno virtuale: l’anno scorso era stato quasi tutto virtuale e ora riusciamo a fare quasi tutti gli eventi che avremmo voluto realizzare dal vivo; è molto importante tornare in presenza, a vivere la danza in presenza, e a proporre eventi gratuiti per tutta la città”.

Ad aprire idealmente OnDance è la mostra realizzata presso le Gallerie d’Italia di piazza della Scala, “Passo a due – Roberto Bolle e Giovanni Gastel” che celebra un’amicizia e un connubio artistico, come se fosse un’emozionante coreografia in 30 scatti. E ancora, incontri e workshop al Parco Sempione, open class gratuite e aperte a tutti dal 3 al 6 settembre presso il Cortile della Rocchetta del Castello Sforzesco che abbracciano ogni stile di danza, a 360 gradi.

“Dallo yoga, al pilates, classico, contemporaneo, musical, charleston, swing, hip hop, afro, abbiamo veramente tanti generi per tutti i gusti, l’importante è avere la curiosità di avvicinarsi alla danza e provare sensazioni fisiche nuove, avere voglia di capire un mondo che magari non conoscevamo”.

L’obiettivo è portare la danza a tutti. “In questo momento tornare alla danza e all’arte è molto importante perché ci fa uscire dal buio, da questo tunnel che abbiamo attraversato in questo periodo”.

Si chiude con la “danza danzata”: al Castello Sforzesco la rassegna dell’Estate Sforzesca ospiterà lo show finale il 6 settembre, con prove aperte il 5. Con Roberto Bolle star sul palco e molti altri ballerini e artisti. Inoltre, il 7 settembre Roberto Bolle parteciperà allo spettacolo benefico al Castello Sforzesco per il grande progetto di raccolta fondi avviato da Intesa Sanpaolo con la Veneranda Fabbrica del Duomo per terminare il restauro della Guglia della Madonnina.