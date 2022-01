Ondata di caldo in Argentina, a Buenos Aires oltre 40 gradi

Milano, 14 gen. (askanews) – Ondata di caldo eccezionale in Argentina dove anche in città sono state toccate temperature record. A Buenos Aires il termometro è salito oltre i 40 gradi, non succedeva dal 1995, sono fra i giorni più caldi della storia in questo angolo di mondo.

“Il caldo mi sembra molto più forte – dice una abitante di Buenos Aires, Maria Cristina Carnevale – e il calore è aumentato nel corso degli ultimi 20 o 30 anni.

E la verità è che l’inverno è diventato molto più sopportabile, non fa freddo come prima mentre il caldo è molto più intenso”.

Le temperature troppo alte hanno provocato grossi blackout in città lasciando senza corrente 700mila persone.

Il caldo non ha risparmiato il territorio antartico dove sono state toccate punte di oltre 11 gradi. Temperature estreme per la terra dei ghiacci, sintomo più evidente della febbre del Pianeta, sempre più alta a causa dei cambiamenti climatici.