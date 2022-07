Ondata di caldo in casa: come prepararsi al meglio

Idratarsi correttamente, il consumo di frutta e verdura, insieme alla chiusura delle tapparelle, sono suggerimenti per affrontare l'ondata di caldo.

In questi giorni, il termometro segna temperature in netto rialzo con conseguenze difficili per tutti. Non solo in Italia, ma in tutta Europa, si sta vivendo una estate caldissima e terribile. Per riuscire a trovare un po’ di sollievo da questa ondata di caldo che si avverte in casa, abbiamo stilato una serie di suggerimenti in modo da capire come comportarsi.

Ondata di caldo in casa

Questi giorni di luglio, secondo i meteorologi, sono considerati i più caldi di sempre. Nella giornata di lunedì 18 luglio, in alcune regioni, il termometro potrebbe toccare anche i 40° e oltre. Una ondata di caldo davvero insopportabile e terribile da gestire, non solo all’esterno, ma anche in casa dove le temperature possono aumentare.

Sia fuori che dentro la propria casa si boccheggia. L’aria in casa diventa irrespirabile e non si ha voglia di fare niente proprio perché ci si sente spossati e stanchi senza energie per le attività quotidiane. Un caldo con temperature al di sopra della media che sta già causando seri danni, non solo all’ambiente, ma anche agli esseri umani.

Gli anziani e le persone fragili, compreso bambini e neonati sono quelli che soffrono maggiormente le temperature del periodo. Proprio a loro bisogna stare particolarmente attenti in questi giorni perché potrebbero risentire degli effetti delle temperature elevate in misura maggiore rispetto ad altri.

Per questa ragione, quando l’afa e il caldo torrido cominciano a farsi sentire diventa fondamentale cominciare a prendere le giuste precauzioni e accorgimenti che possano aiutare a stare meglio, in forma per non soffrire tanto il caldo di questi giorni e dei prossimi che giungeranno, considerando che questa è l’estate più calda di sempre.

Ondata di caldo in casa: cosa fare

Quando l’ondata di caldo diventa intollerabile soprattutto in casa, vi sono degli accorgimenti che è fondamentale prendere per trovare refrigerio. Dall’alimentazione all’abbigliamento passando per delle soluzioni naturali, sono diversi i rimedi che aiutano a tollerare le temperature elevate all’interno della propria abitazione.

Fondamentale idratarsi bevendo almeno due litri di acqua al giorno naturale. L’acqua deve essere fresca e non ghiacciata onde andare incontro a una congestione. Chi ha cani o gatti in casa deve pensare anche a loro facendo in modo che l’acqua nella ciotola sia sempre fresca affinché si idratino e bevano il più possibile.

Si consiglia di limitare il consumo di bevande gassate ed evitare gli alcolici che non sempre sono indicati nell’ondata di caldo eccessiva del periodo. L’alimentazione gioca un ruolo importante, quindi frutta e verdura ricche di sali minerali sono il pasto ideale insieme a un pranzo che deve essere leggero e non troppo abbondante.

No ai cibi ipercalorici evitando così fritture e carni grasse. Per trovare un po’ di refrigerio in casa si può optare per l’uso del condizionatore come Artic Cube o del ventilatore. Bisogna poi chiudere ogni imposta o veneziana aprendole soltanto nelle ore più fresche della giornata. Il termostato dovrebbe essere tra i 26 ei 28°, temperatura adatta per un po’ di sollievo.

