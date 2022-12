Ondata di maltempo su Londra: voli sospesi a Stansted

Storica nevicata a Londra.

Nelle ultime ore l’ondata di maltempo che sta colpendo la Gran Bretagna si è intensificata al punto da costringere l’aeroporto londinese di Stansted a sospendere tutti i voli. Ghiaccio e neve a Heathrow e Gatwick, soggetti anch’essi a ritardi e cancellazioni per via della fitta nebbia. Ritardi anche sulle linee ferroviarie.

Allerta meteo gialla

A riportare i dati sul maltempo è la Bbc, che dichiara un’allerta meteo gialla per Scozia, Londra e Inghilterra sud-occidentale.

A partire da questo pomeriggio la situazione dovrebbe avviarsi lentamente verso un miglioramento, ma l’ondata di maltempo non finirà prima di qualche giorno e, per questo, si raccomanda a tutti i passeggeri di verificare lo status dei propri voli prima di mettersi in viaggio per raggiungere l’aeroporto. Si raccomanda inoltre massima prudenza alla guida: numerosi sono stati gli incidenti stradali, anche gravi, in Gran Bretagna nelle ultime ore a causa del maltempo.

La situazione allo Stansted Airport di Londra

Tutti i collegamenti aerei di Londra sono bloccati. L’unica pista dell’aeroporto di Stansted è stata chiusa già ieri sera per consentire lo sgombero della neve, mentre gli aeromobili erano impossibilitati all’utilizzo per via delle ali completamente coperte dal ghiaccio. Più di cinquanta i voli cancellati a causa della nebbia.