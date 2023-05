Ondate di caldo in arrivo: come prepararsi all’estate

Le ondate di caldo in arrivo si combattono con qualche accorgimento e un buon condizionatore. Vediamo come scegliere il migliore.

L’estate è quasi alle porte e, con essa, anche le ondate di caldo. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come affrontare il caldo e proteggere, attraverso qualche accorgimento e l’uso di un condizionatore portatile, la salute delle persone pi fragili che vivono con noi.

Alcune persone vivono con rassegnazione tra un’ondata e l’altra di caldo, dimenticando, invece, che il caldo va affrontato soprattutto per preservare il proprio benessere psicofisico dato che, da un lato, vi è l’estate che va vissuta con serenità, dall’altro, è importante limitare i danni che il caldo può avere sulla salute e dei quali si parla sempre troppo poco.

Gli effetti che le ondate di caldo possono avere sulla salute riguardano tutti, sia le persone giovani e sia le persone sane, ma alcune fasce di popolazione sono più esposte di altre. Ad esempio, le persone che hanno più di 65 anni di età sono più esposte, così come pure corrono un rischio le persone affette da patologie cardiovascolari, diabete e, in generale, hanno un sistema immunitario debole. Il caldo può dare problemi alle persone obese o in sovrappeso, ai bambini molto piccoli, alle donne incinte e che allattano. In alcuni casi, alcuni farmaci, come quelli che si assumono per controllare la pressione sanguigna, combattere le allergie e trattare i disturbi cardiovascolari, possono modificare il modo in cui un organismo reagisce al caldo.

Adottare alcuni accorgimenti specifici, che aiutano davvero a gestire le ondate di caldo e a limitare i danni che queste possono avere sulla salute, è molto importante. Cosa fare, però, all’atto pratico?

E’ importante bere molta acqua per mantenere alti i livelli di idratazione dell’organismo. E’ per questo motivo che si consiglia anche di mangiare leggero e, soprattutto, cibi ricchi di acqua, come frutta e verdura. Meglio evitare i condimenti pesanti, i piatti elaborati, le fritture e, in generale, cibi o bevande ricche di zuccheri. Allo stesso modo, è preferibile evitare anche le bevande alcoliche e gassate.

Indossare abiti larghi, leggeri e dai colori chiari. In particolare, scegliete un tessuto naturale o in cotone. Se dovete uscire, fatelo nelle ore più fresche della giornata. Se siete costretti ad uscire quando ancora fa molto caldo, abbiate l’accortezza di indossare un cappello, una protezione solare e di cercare un riparo al fresco di tanto in tanto.

Potrebbe essere utile fare molte docce fresche, ma attenzione! Docce fresche e non fredde. Fate degli impacchi di ghiaccio sui polsi e sulla nuca. Abbiate cura di mettere spesso i piedi in una bacinella d’acqua fresca.

La sera aprite porte e finestre, ma richiudetele il giorno dopo, non appena il sole inizia a fare capolino.

Il condizionatore è la soluzione migliore per combattere le ondate di caldo quest’estate. Sebbene ancora molte persone siano reticenti al suo utilizzo, a causa sia del costo d’acquisto che di quello sulla bolletta, l’utilizzo in casa di un condizionatore può davvero fare la differenza, soprattutto nel caso in cui in casa siano presenti anche anziani, bambini e soggetti fragili, in generale, che sono le persone più esposte ai danni che il caldo provoca.

Artic Cube è il primo condizionatore che mette d’accordo tutti, tra chi è reticente all’acquisto di un condizionatore a causa del costo e chi, pur essendo disposto al suo acquisto, teme il costo sulla bolletta. Infine, c’è anche chi ha problemi di spazio e chi teme di non riuscire a procedere con l’installazione o di trovare persone competenti all’installazione.

Progettato e sviluppato sulla base di una tecnologia di raffreddamento ad acqua, Artic Cube è un condizionatore portatile, molto piccolo per facilitarne il trasporto, ma dotato di un motore potente e silenzioso, con tre livelli di velocità, che cattura l’aria calda di una stanza, la spinge contro il filtro bagnato, lascia evaporare l’acqua e dà inizio ad un circolo di aria fredda continuo. Artic Cube ha un’autonomia di otto ore, è adatto all’uso interno ed esterno e per funzionare non richiede alcuna installazione, ma solo una presa di corrente elettrica.

Silenzioso durante il suo funzionamento, Artic Cube emana anche una luce soffusa che, di notte, concilia il sonno.

Per chi volesse saperne di più, può cliccare qui o sulla seguente immagine

Artic Cube raffredda una stanza in pochissimo tempo. Inoltre, non funge solo da condizionatore, ma anche da deumidificatore e purificatore, ovvero, provvede a cambiare l’aria di continuo. Respirare un’aria sana e pulita è molto importante, soprattutto durante le ondate di caldo.

Diffidate dalle imitazioni e i prodotti non originali. Artic Cube è un climatizzatore esclusivo, che si acquista unicamente online, dal sito ufficiale della casa di produzione del prodotto, raggiungibile dal link che vi segnaliamo. Per prenotare Artic Cube è sufficiente compilare correttamente il modulo di acquisto e aspettare la telefonata di un operatore. Questi, dopo aver confermato i dati di acquisto, provvederà ad evadere l’ordine, che perverrà direttamente presso il vostro domicilio, con consegna espressa, nel giro di un paio di giorni lavorativi. Attualmente, Artic Cube è in promozione a 59,00 € per un solo climatizzatore. L’offerta varia in base al numero di climatizzatori che decidere di acquistare. Infine, per quanto riguarda il pagamento, si può optare per il contrassegno e pagare direttamente in contanti, al corriere, al momento della consegna del pacco.

