Onestini pizzicato con l’ex di Brosio: la reazione di Ivana Mrazova

Luca Onestini è stato sorpreso insieme all'ex fidanzata di Paolo Brosio e Ivana Mrazova avrebbe scagliato una frecciatina contro il suo ex.

Secondo i rumor in circolazione Luca Onestini – fresco di separazione da Ivana Mrazova – sarebbe stato sorpreso in compagnia dell’ex fidanzata di Paolo Brosio, Marialaura De Vitis. L’ex fidanzata via social ha scagliato contro il modello una frecciatina.

Luca Onestini: la reazione di Ivana Mrazova

Sui social sono diventate sempre più insistenti le voci riguardanti Luca Onestini e Marialaura De Vitis che, pur essendo stati visti insieme, non avrebbero confermato né smentito le voci in merito al loro presunto flirt. Il modello del resto è fresco di separazione da Ivana Mrazova, con cui è stato insieme per circa 4 anni. Sui social intanto, mentre il rumor è diventato sempre più insistente, Ivana Mrazova ha postato una serie di storie che sembrano essere una vera e propria frecciatina nei confronti del suo ex fidanzato. “Sto bevendo un bicchiere di vino che mi sembra un po’…

scaduto”, ha scritto la modella, in quello che in molti hanno visto come un commento al vetriolo nei confronti dell’ex fidanzato.

Luca Onestini: la rottura

Dopo quasi 4 anni d’amore la storia d’amore tra Luca Onestini e Ivana Mrazova è inaspettatamente naufragata. Il modello ne ha annunciato la fine attraverso i social, dove ha scritto un messaggio “conciliante” rispetto ai suoi sentimenti per la modella:

“È stata una storia d’amore stupenda, mi porterò dentro i momenti più belli e li ricorderò sempre con un sorriso.

Però a volte semplicemente le cose prima cambiano e poi finiscono. Ci abbiamo provato e riprovato, ci siamo aspettati, supportati ma siamo arrivati insieme a capire che le nostre strade purtroppo devono dividersi. La stima rimane, il bene anche. Vi voglio bene”, ha scritto. Ivana Mrazova dal canto suo ha confermato la fine della relazione, ma ha anche precisato che non si sarebbero “aspettati né supportati”. Sembra dunque chiaro che tra i due la fine della relazione non sarebbe stata semplice e che anzi ci siano dei dissapori in atto.

Luca Onestini: i gossip

Dopo aver annunciato la rottura da Ivana Mrazova Luca Onestini è partito in vacanza in compagnia di alcuni amici e lì, secondo indiscrezioni, avrebbe conosciuto ad un evento l’ex fidanzata di Paolo Brosio. Al momento sulla questione non sarebbero giunte conferme né smentite da parte dei due diretti interessati.