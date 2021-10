Online 'Infection in Focus', un sito sull'emergenza superbatteri

Milano, 12 ott. (Adnkronos Salute) – Aumentare la consapevolezza sul valore degli antibiotici, sul problema della resistenza antimicrobica e sull'importanza della gestione e della lotta contro le infezioni batteriche potenzialmente letali. Sensibilizzando la popolazione sul tema anche attraverso le storie di pazienti e caregivers, che rivestono un ruolo sempre più cruciale nella guerra all'emergenza superbatteri.

E' l'obiettivo di '', nuovo sito web realizzato da Menarini sotto l'egida della Sita, Società italiana di terapia antinfettiva antibatterica-antivirale-antifungina.

Fin dalla scoperta della penicillina – ricordano i promotori del progetto – gli antibiotici hanno permesso di raggiungere enormi successi nel campo della medicina e della chirurgia: metodiche come il trapianto d'organo, la chemioterapia e la chirurgia complessa oggi sono possibili anche grazie alla disponibilità di questi farmaci. Con la comparsa dei germi multiresistenti, però, le infezioni sono tornate a rappresentare una minaccia per la salute globale.

In tutto il mondo sono circa 700mila ogni anno le persone che muoiono per avere sviluppato resistenze antimicrobiche. E se non si pone rimedio a questo fenomeno, l'Organizzazione mondiale della sanità stima che entro il 2050 le infezioni da germi multiresistenti causeranno 10 milioni di vittime all'anno.

Con il diffondersi di germi multiresistenti, infatti, anche infezioni fino a qualche anno fa curabili possono avere conseguenze letali, le procedure mediche di routine possono diventare troppo rischiose e le infezioni gravi possono essere sempre più difficili da trattare.

I pazienti oncologici, in particolare, sono tra i più a rischio, considerando che alcuni tipi di cancro, come il mieloma multiplo e la leucemia acuta, richiedono spesso l'uso antibiotici affinché la terapia iniziale abbia successo.

Infection in Focus – si legge in una nota – vuole portare l'attenzione su queste problematiche, informando correttamente sulla minaccia antibiotico-resistenza e sull'importanza di un uso consapevole degli antibiotici. I contenuti, disponibili in italiano e in inglese, sono stati sviluppati attraverso materiali multimediali, schede informative e domande frequenti.

"Con questo nuovo progetto, Menarini è ancora una volta accanto ai pazienti, alle loro famiglie e ai medici – dichiara Lorenzo Melani, Global Medical and Pharmacovigilance Director dell'azienda farmaceutica – La nostra speranza è che tutti possano ricevere un'informazione corretta sulla minaccia rappresentata dai germi multiresistenti e riconoscere il ruolo salvavita degli antibiotici, ricordando che solo in Europa i superbatteri provocano ogni anno circa 30mila vittime".