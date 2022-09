OnlyFans, il racconto di Ilaria Borgonovo: “Mi pagano foto e video con il reddito di cittadinanza”

La nota influencer Ilaria Borgonovo, vera e propria star di OnlyFans, racconta in un'intervista come riesce a guadagnare fino a 10 mila euro al mese

Ormai è noto e arcinoto: OnlyFans è la moda social del momento. La piattaforma che permette la condivisione di ogni tipo di contenuti senza censura alcuna, ha creato delle vere e nuove star del web. I modelli e le modelle che riscuotono più successo su OnlyFans riescono a guadagnare delle cifre davvero mostruose.

Il boom di OnlyFans: come funziona e quanto guadagnano le modelle

Ilaria Borgonovo, modella milanese e vera e propria star di OnlyFans, ha raccontato in un’intervista a ‘Il Giorno‘ alcuni dei segreti che si celano dietro alla piattaforma azzurra. Dopo il boom avuto da OnlyFans a partire dal periodo post lockdown, in cui i creators sono passati da appena 100 mila a circa 1 milione e mezzo, il fatturato dell’applicazione è schizzato alle stelle: si parla di circa 2,5 miliardi di dollari.

La Borgonovo spiega come funziona il meccanismo: “Sul mio profilo ogni utente ha la possibilità di provare gratis per cinque giorni, poi se decide di iscriversi scatta il pagamento di 5 dollari per il primo mese e 10 a partire dal secondo. Poi ci sono anche i contenuti personalizzati, che hanno costi diversi, secondo il listino. Si va dai 15-20 euro per una chat fino a 400 per un video esplicito.” In questo modo la 25enne ha provato a guadagnare anche 10 mila euro in un solo mese.

Parla Ilaria Borgonovo: “Mi pagano i video hot con il reddito di cittadinanza”

La 25enne milanese entra poi in alcuni particolari riguardanti i metodi di pagamento: “Alcuni utenti utilizzano il reddito di cittadinanza per avere i miei contenuti.” Non è oro, però, tutto ciò che luccica. Una volta pubblicata online, infatti, una foto può fare il giro del mondo, perché esce dal controllo di chi ha prodotto il contenuto: “Sta ad ognuno capire se questo ti disturba o è sopportabile.”