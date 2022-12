OnlyFans, Ilaria licenziata da Gardaland per le foto: "Adesso guadagno..."

Ilaria Rimoldi aveva un contratto a tempo determinato con il parco divertimenti Gardaland, ma alla naturale scadenza non se l’è visto rinnovare.

Il motivo? Le foto che condivide sul suo profilo OnlyFans.

OnlyFans: Ilaria licenziata da Gardaland per le foto

OnlyFans continua ad essere il social più gettonato per guadagnare un bel po’ di soldini. Lo sa bene Ilaria Rimoldi, ex dipendente di Gardaland. La ragazza, 25 candeline all’attivo e una laurea, era assunta dal parco divertimenti con un compenso di 1000 euro al mese. Con questa cifra, però, non riusciva a mantenersi e ha deciso di aprire un profilo su OnlyFans.

In questo modo è riuscita ad aumentare le entrate e a far fronte alle spese mensili che tutti noi abbiamo. Eppure, Gardaland ha deciso di non rinnovarle il contratto.

I guadagni di Ilaria su OnlyFans

Intervistata dal Corriere Veneto, Ilaria ha dichiarato: “Io non pubblico foto di nudo, mi limito a condividere immagini sexy, in lingerie“. Eppure, Gardaland ha comunque deciso di non rinnovarle il contratto. Ha raccontato:

“Quest’estate sono stata convocata dalla direttrice del parco divertimenti e dal capo del personale. (…) Le mie foto su Onlyfans non si addicono all’immagine che il parco vuole dare all’esterno. Ho risposto che nel mio tempo libero faccio quel che voglio e non possono impedirmelo, ma che se volevano potevano alzarmi lo stipendio permettendomi di guadagnare la stessa cifra che mi garantisce quella mia seconda attività. Ovviamente hanno rifiutato”.

Così Ilaria si è ritrovata a puntare tutto sulle entrate legate ad OnlyFans. Ottima scelta, visto che “il numero delle persone che mi seguono è aumentato e a novembre sono arrivata a guadagnare 5mila euro“.

La replica di Gardaland

Gardaland, con una nota diffusa sul Corriere Veneto, ha fatto sapere: