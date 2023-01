OnlyFans, la modella Lena Nersesian: "Le altre mamme temono per i loro mariti"

La modella Lena Nersesian si è lamentata per il comportamento delle altre madri nei suoi confronti.

Lena Nersesian è una modella con un profilo su OnlyFans che ha fatto discutere il pubblico del Regno Unito e degli Stati Uniti – dove ha un grosso seguito – a causa delle sue dichiarazioni.

Lena Nersesian: le polemiche

Lena Nersesian è una modella che vive a Los Angeles e madre di una bambina piccola. Di recente ha sollevato un polverone in rete a causa di alcune dichiarazioni in merito alle mamme dei compagni di scuola di sua figlia che, a suo dire, sarebbero gelose delle sue curve bollenti. “Alcune di queste mamme pensano che mi spoglierò e inizierò a fare sesso con i loro mariti proprio lì, se non stanno attente a ogni mia mossa”, ha dichiarato, e ancora: “Non sono una demolitrice di famiglie.

Sono una blogger, imprenditrice e donna d’affari di successo che ha costruito il suo marchio dal nulla. Il mio fidanzato ha altrettanto successo e abbiamo rispetto per noi stessi e per gli altri, indipendentemente da ciò che alcune persone potrebbero pensare”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lena (leh-nuh) Nersesian (@lena.the.mom)

Lena Nersesian è motlo conosciuta all’estero per via delle sue foto bollenti su OnlyFans, su cui ha un profilo seguito da oltre 500mila follower. La modella vive a Los Angeles con suo marito e sua figlia, spesso presenti nei suoi scatti via social.

Le polemiche l’hanno investita per via delle sue dichiarazioni e dei suoi scatti osé sui social, ma Lena Nersesian ha più volte difeso la sua posizione e ha affermato che suo marito avrebbe sempre rispettato il suo lavoro nel mondo social.