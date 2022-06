OnlyFans, le ascelle non depilate valgono 350mila euro: parola di Fenella Fox

OnlyFans, le ascelle non depilate valgono 350mila euro: Fenella Fox racconta il suo business.

OnlyFans è la piattaforma del momento, quella che promette guadagni facili mostrando il corpo. Lo sa bene la modella inglese Fenella Fox, che ha guadagnato 350mila euro per le sue ascelle non depilate.

I Vip che aprono un profilo su OnlyFans crescono di giorno in giorno. La piattaforma, che promette guadagni stellari in cambio di immagini del proprio corpo, fa comunque gola a molti, personaggi famosi e non. Dopo l’influencer che ha dichiarato di aver incassato un mucchio di soldi per le sue unghie dei piedi, una collega ha fatto un’altra confessione interessante. Stiamo parlando della modella Fenella Fox, che è diventata ricca grazie alle sue ascelle non depilate.

Le parole di Fenella Fox

Fenella Fox è una modella inglese di 28 anni, molto popolare in patria. La ragazza ha ammesso di aver guadagnato su OnlyFans 300mila sterline, circa 350mila euro, per le sue ascelle non depilate. In un primo momento, ha scelto di non depilarsi in segno di protesta, poi si è resa conto che questa sua decisione poteva diventare un business.

Le ascelle selvagge fanno il pieno di like

La Fox ha guadagnato 350mila euro in due anni e ha confessato che la maggior parte degli utenti che la seguono su OnlyFans lo fanno proprio per le sue ascelle non depilate, che lei ama definire “selvagge“.