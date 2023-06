OnlyFans, mamma e figlia insieme: grazie all'indignazione della gente sono riuscite a costruire un "impero".

Mamma e figlia hanno deciso di aprire insieme un profilo su OnlyFans. Stiamo parlando di Jessie Jo Richardson e Phoenix Rae Blue Richardson, che sono riuscite a costruire un impero sull’indignazione della gente.

OnlyFans: mamma e figlia insieme per le foto hot

Jessie Jo Richardson e Phoenix Rae Blue Richardson, rispettivamente di 55 e di 23 anni, sono mamma e figlia. Le due hanno deciso di aprire un profilo ‘di coppia’ su OnlyFans e sono diventate piccole celebrità. I loro guadagni, neanche a dirlo, sono schizzati alle stelle e, nonostante le critiche, sono entrambe soddisfatte della loro carriera.

OnlyFans: mamma e figlia grate alle critiche

Mamma e figlia sono state intervistate dal Daily Star e hanno replicato a modo loro alle critiche che ricevono quotidianamente per il lavoro su OnlyFans. “È stata proprio l’indignazione a costruire il nostro impero“, hanno dichiarato. Grazie ai loro guadagni, Jessie e Phoenix stanno acquistando immobili in Spagna e in Bulgaria e sono diventate completamente autonome.

I guadagni di mamma e figlia su OnlyFans

“Incestuose” e “inappropriate“: queste sono le critiche che mamma e figlia ricevono più spesso per il lavoro di coppia su OnlyFans. Una precisazione è d’obbligo: Jessie Jo Richardson lavora da circa 20 anni nel mondo del cinema a luci rosse, per cui la piattaforma è solo un nuovo aspetto della sua professione. La 55enne ha dichiarato:

“L’indignazione ha costruito il nostro impero. Sono quei commenti che spingono le persone ad acquistare i nostri OnlyFans. Quando arrivano lì e si rendono conto che non è così, ci diverte. Qualsiasi pubblicità è una buona pubblicità. Mio figlio continua a dirci: ‘Oh, sei di nuovo su YouTube, qualcun altro sta parlando di te'”.

I guadagni, ovviamente, sono altissimi ed entrambe ci tengono a sottolineare che condividono solo “scatti glamour“. Se dovessero decidere di essere più audaci, gli incassi lieviterebbero ulteriormente.