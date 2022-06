OnlyFans: Naomi De Crescenzo, con i suoi contenuti bollenti, guadagna più di un politico.

Star di OnlyFans, Naomi De Crescenzo ha ammesso che guadagna molto, più di un politico. I suoi video bollenti sono diventati un vero e proprio business, ma lei è consapevole dei rischi che corre facendo questo mestiere.

OnlyFans: i guadagni di Naomi De Crescenzo

Ospite di Zona Bianca, la star di OnlyFans Naomi De Crescenzo ha parlato del suo business. Con oltre 600mila follower, la ragazza ha spiegato di essere felice dei suoi guadagni, che superano quelli di un politico. Ha dichiarato:

“Non l’ho mai detto di preciso, ma guadagno molto. Più di un politico“.

Naomi non è entrata nei dettagli, ma ha fatto capire che i suoi video bollenti le permettono di condurre una vita da principessa.

Naomi De Crescenzo: OnlyFans è un vero lavoro

La De Crescenzo è felice del suo lavoro e non ha alcun tipo di problema a condividere su OnlyFans video e foto intime. Non solo, ha ammesso che alcune persone la chiamano anche solo per parlare e sfogarsi. Ha dichiarato:

“A differenza dei porno attori, vengo vista come una persona reale e concreta. Chi mi segue ha l’esigenza di avere un contatto diretto con me”.

La sua parola d’ordine? Consapevolezza

Naomi ha concluso svelando che la sua parola d’ordine è consapevolezza. Ha ammesso:

“La mia parola d’ordine è consapevolezza. Una ragazza, quando decide d’intraprendere questo tipo di percorso, deve essere consapevole di ciò che fa e degli eventuali rischi”.

La De Crescenzo è felice del suo lavoro su OnlyFans, ma non è una sprovveduta.

Conosce il lato oscuro del web e i pericoli, motivo per cui fa sempre attenzione a ciò che condivide.