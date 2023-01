Onorevoli in sella, leghista Stefani guida l'intergruppo per la mobilità motociclistica

Onorevoli in sella, leghista Stefani guida l'intergruppo per la mobilit&...

Roma, 18 gen.

(Adnkronos) – Dopo i club parlamentari dedicati ai club calcistici, alle principali squadre italiane, come Juventus, Inter, Milan, Roma e Lazio gli onorevoli si uniscono in un intergruppo degli appassionati delle motociclette. L'iniziativa la firma la senatrice leghista Erika Stefani, dando vita all'intergruppo per la mobilità motociclistica, di cui fanno parte i parlamentari Roberto Bagnasco, Gianni Berrino, Gian Marco Centinaio, Massimo Garavaglia, Dario Giagoni, Giandonato La Salandra, Ciro Maschio, Stefania Pucciarelli, Domenica Spinelli, Giusy Versace.

“Obiettivo del gruppo – dichiara Erika Stefani – sarà quello di promuovere iniziative legislative, attività di confronto, attivare proposte di promozione che favoriscano la mobilità su due ruote e l’educazione stradale, migliorino la sicurezza degli utilizzatori, sostengano la produzione e promuovano l’attività sportiva”.

“Le due ruote, ricordiamo, sono anche una risorsa nel campo della mobilità sostenibile e alimentano un settore economico caratterizzato non solo dalla produzione di motoveicoli, di abbigliamento e di dispositivi di sicurezza, ma anche dall’indotto nell’ambito del turismo e della promozione dei territori italiani, meta ambita da mototuristi”, conclude la 'centaura' veneta.