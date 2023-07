Onori (M5s): Tajani riferisca in Aula su iniziative per Zaki

Roma, 18 lug. (askanews) – “Intervengo sull’ordine dei lavori per chiedere che il governo e il ministro Tajani venga al più presto in Aula a riferire per illustrarci le iniziative che speriamo intenda intraprendere per gestire questa faccenda che, inevitabilmente coinvolge anche il nostro Paese”. Così la deputata di M5s Federica Onori, intervenendo in aula alla Camera sulla notizia della condanna a tre anni in Egitto dello studente Patrick Zaki.

“Voglio esprimere lo sconcerto e la profonda preoccupazione a nome del MoVimento 5 Stelle, ma immagino e credo a nome di tutta questa Aula, per la notizia della condanna a tre anni di Patrick Zaki, attivista e studente, da poco laureatosi presso l’Università di Bologna”, ha aggiunto.

“Patrick ha scritto un post nel 2019 il cui contenuto non è piaciuto al governo egiziano e per questo motivo, da allora vive un processo a suo carico. Oggi siamo rimasti sconcertati dalla notizia della condanna e esprimiamo la nostra piena solidarietà e vicinanza ai familiari di Zaki”, ha sottolineato Onori.