Un 24enne dell'Ontario è stato baciato dalla fortuna: compra il primo biglietto della sua vita e vince alla lotteria 1 milione di dollari.

In Canada, un giovane 24enne dell’Ontario acquista, per la prima volta, un biglietto della lotteria e vince il montepremi di 1 milione di dollari. Rimasto sbigottito, non riusciva ancora a crederci. Era il 3 giugno, il giorno dell’estrazione che gli ha cambiato la vita.

Ontario, compra per la prima volta un biglietto e vince alla lotteria: il fatto

Nathaniel Marksman ha vinto il grande premio nell’estrazione del Lotto Max, rimanendo scioccato dalla scoperta. Nelle dichiarazioni che ha rilasciato, ha detto: “Pensavo che la macchinetta fosse rotta quando ho controllato il mio biglietto al negozio, dopo aver visto tutti gli zeri in fila”. Dopo, ha perciò chiesto aiuto ad un impiegato e lui gli ha rivelato che non fosse rotta come pensava.

“Sono rimasto totalmente scioccato e sorpreso e, salito in macchina, ho pianto lacrime di gioia” conclude il 24enne.

I progetti del vincitore della lotteria

Marksman, lavoratore in un negozio di giocattoli, dopo la vittoria ha chiamato immediatamente il fratello. Era la prima volta che giocava, per questo la sorpresa è stata doppia.

Il ragazzo ha ammesso che userà i soldi della vincita per pagare il mutuo a sua madre, dividendo il montepremi con suo fratello, così che i suoi nipoti possano avere un futuro sicuro.

“Sento di avere la possibilità di vivere meglio” ha poi concluso.

Secondo le statistiche, i giocatori di Lotto Max in Ontario hanno vinto più di 7 miliardi di dollari dal 2009 a oggi, incluse le 92 vincite di jackpot.

Il biglietto vincente del 24enne è stato acquistato alla stazione di servizio Shell in Rexwood Road, a Mississauga.