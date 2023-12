ONU, Alessandro Benetton Global Advocate 2023 per sostenibilità

New York, 18 nov. (askanews) – L’UNCA, Associazione dei Corrispondenti presso le Nazioni Unite, ha assegnato ad Alessandro Benetton il premio come Global Advocate of the Year 2023 per la sua “dedizione e leadership nella promozione di politiche sostenibili in qualità di presidente di Edizione SpA, una delle principali holding industriali europee”. “Siamo particolarmente soddisfatti di questo premio – ha detto Benetton – non solo perché chiaramente è un riconoscimento al lavoro fatto, è anche però un incentivo, un invito a continuare in questa direzione”

Alessandro Benetton è stato premiato dal Segretario delle Nazioni Unite Antonio Guterres, che ha sottolineato l’impegno dell’imprenditore italiano, dal 2022 al vertice di Edizione SPA, nel promuovere la cultura dei principi ESG dell’ONU all’interno di un ampio portafoglio di attività che impiega oltre 70 mila persone e che spazia in tutto il mondo dalle infrastrutture per la mobilità con Mundys al food retail con Avolta, dall’abbigliamento con United Colors, all’agricoltura, al digitale, raccogliendo la sfida di uno sviluppo che non generi disuguaglianze, ma sia equamente distribuito tra donne e uomini e tra generazioni. “Noi – ha aggiunto il manager – cerchiamo di far vivere questo approccio all’interno di tutte le nostre attività, a partire dall’aeroporto di Fiumicino, finanziando anche poi invece dei progetti nel venture capital, ma soprattutto facendo sì che i giovani si sentano coinvolti come dovrebbe essere sul loro futuro”.

Il premio è anche un riconoscimento all’approccio strategico che Benetton ha maturato negli anni applicando gli insegnamenti ricevuti ad Harvard da Michael Porter nelle attività di 21Invest, gruppo europeo di investimenti da lui fondato nel 1992. In particolare il riconoscimento valorizza inoltre l’introduzione, da parte di Benetton, di una nuova cultura di impresa sostenibile. “I giovani – ha concluso Alessandro Benetton – devono essere ingaggiati in tutte le decisioni che riguardano il loro futuro. Noi cerchiamo all’interno delle aziende di avere sempre uno spazio per la creatività, per il loro coinvolgimento, perché non può essere diversamente visto che il futuro alla fine appartiene sempre a loro”.