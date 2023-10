Onu, Ambasciatore palestinese chiede fine occupazione israeliana

New York, 9 ott. (askanews) – L’ambasciatore palestinese all’ONU – che rappresenta l’Autorità Palestinese, con sede in Cisgiordania, e non il suo rivale, Hamas – ha chiesto al Consiglio di Sicurezza di concentrarsi sulla fine dell’occupazione israeliana. “Sfortunatamente, per alcuni media e politici, la storia inizia quando gli israeliani vengono uccisi”, ha detto l’inviato Riyad Mansour. “Questo non è il momento di permettere a Israele di raddoppiare le sue terribili scelte. Questo è il momento di dire a Israele che deve cambiare rotta, che esiste un percorso verso la pace in cui né i palestinesi né gli israeliani non verranno uccisi”.