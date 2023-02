Home > Askanews > Onu approva risoluzione su Ucraina: ritiro immediato Russia Onu approva risoluzione su Ucraina: ritiro immediato Russia

New York, 23 feb. (askanews) – L’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha approvato la risoluzione sull’Ucraina: non vincolante, chiede la fine delle ostilità in Ucraina e il ritiro russo. I voti favorevoli sono stati 141, 32 astensioni e 7 contrari: Russia, Bielorussia, Corea del Nord, Eritrea, Mali, Nicaragua e Siria; tra gli astenuti Cina, India, Iran, Pakistan e Sudafrica. L’ultima volta che l’Assemblea generale delle Nazioni Unite aveva votato sulla guerra in Ucraina, 143 paesi avevano sostenuto Kiev e solo cinque la Russia.

New York, 23 feb. (askanews) - L'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha approvato la risoluzione sull'Ucraina: non vincolante, chiede la fine delle ostilità in Ucraina e il ritiro russo. I voti favorevoli sono stati 141, 32 astensioni e 7 contrari: Russia, Bielorussia, Corea del Nord, Eritrea...