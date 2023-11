Onu, bandiere a mezz'asta e minuto silenzio per personale ucciso a Gaza

Roma, 13 nov. (askanews) – Le bandiere delle Nazioni Unite hanno sventolato a mezz’asta in tutto il mondo e a New York il personale, compreso il Segretario generale Antonio Guterres, ha osservato un minuto di silenzio per gli oltre 100 colleghi uccisi a Gaza durante la guerra tra Israele e Hamas.

La bandiera blu e bianca delle Nazioni Unite è stata abbassata per la prima volta alle 9:30 ora locale negli uffici di Bangkok, Tokyo e Pechino, e a seguire gli altri uffici dell’Onu hanno seguito l’esempio.

L’agenzia delle Nazioni Unite per il sostegno ai rifugiati palestinesi (UNRWA) ha annunciato 101 dei suoi dipendenti sono morti nella Striscia di Gaza dallo scoppio della guerra, poco più di un mese fa.