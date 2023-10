Onu: bene Nobel per la Pace, donne iraniane ispirano il mondo

Milano, 6 ott. (askanews) – L’Onu ha espresso apprezzamento per l’assegnazione del Nobel per la pace alla attivista iraniana Narges Mohammadi.

“Penso che sia assolutamente chiaro che le donne iraniane sono state una fonte di ispirazione per il mondo – ha detto Elizabeth Throssell portavoce dell’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani – Abbiamo visto il loro coraggio e la loro determinazione di fronte a rappresaglie, intimidazioni, violenze e detenzioni. Questo coraggio e questa determinazione sono stati notevoli. Sono state molestate per quello che fanno o non indossano, ci sono misure legali, sociali ed economiche sempre più severe contro di loro. Diremmo quindi che si tratta di un evento che mette in luce il coraggio e la determinazione delle donne iraniane e che rappresenta un’ispirazione per il mondo”.