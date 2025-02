Onu: catastrofe umanitaria a Gaza continua anche con la tregua

Milano, 13 feb. (askanews) – Una catastrofe umanitaria continua nella Striscia di Gaza nonostante un accordo di cessate il fuoco che ha portato una “tregua tanto necessaria”, avverte il capo dell’agenzia per le infrastrutture delle Nazioni Unite durante un briefing. “Mentre le incertezze aumentano, dobbiamo concentrare tutti gli sforzi per evitare un ritorno alla guerra, che sarebbe una tragedia assoluta”, afferma Jorge Moreira da Silva, capo dell’Ufficio delle Nazioni Unite per i servizi ai progetti (UNOPS).