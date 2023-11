Onu chiederà 1,2 miliardi di dollari per aiuti a Gaza e Cisgiordania

Roma, 3 nov. (askanews) – Le Nazioni Unite chiederanno 1,2 miliardi di dollari in aiuti d’emergenza per aiutare 2,7 milioni di palestinesi nella Striscia di Gaza e in Cisgiordania. Lo ha indicato un nuovo rapporto dell’Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (Ocha).

“Poiché la crisi nei Territori palestinesi occupati continua a peggiorare, lunedì 6 novembre noi e i nostri partner pubblicheremo un appello lampo aggiornato per il resto dell’anno – ha detto Jens Laerke, portavoce dell’Ocha – il costo per soddisfare i bisogni di 2,7 milioni di persone, cioè l’intera popolazione della Striscia di Gaza e 500.000 nella Cisgiordania occupata, è stimato in 1,2 miliardi di dollari. L’appello originale lanciato il 12 ottobre chiedeva 294 milioni di dollari per sostenere quasi 1,3 milioni di persone. Da allora la situazione è diventata sempre più disperata”.