New York, 20 set. (Adnkronos) – "Come mi è stato ricordato durante la mia recente visita a Yad Vashem, l'indifferenza è il peggior nemico dell'umanità. Parlare apertamente non è solo un obbligo morale, è un dovere civico. A coloro che chiedono silenzio, sottomissione e obbedienza dobbiamo opporre il potere delle parole – e dei fatti.

Oggi il mondo ha bisogno di coraggio, chiarezza, amore e speranza". Così il premier Mario Draghi, alla consegna del 'World Statesman Award', al Perrine di New York.