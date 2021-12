Onu, Guterres in isolamento per un contatto con un positivo al Covid

Onu, il segretario generale Antonio Guterres è in isolamento: è stato a contatto con un funzionario delle Nazioni Unite poi risultato positivo al Covid

Il segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres, è entrato nel protocollo Covid e ora si trova in isolamento precauzionale.

Ad annunciarlo è il portavoce del Palazzo di Vetro, sede del segretario Onu, che si trova a New York City, in USA. Da quanto emerso, il Gutteres sarebbe entrato in contatto con un funzionario delle Nazioni Unite poi risultato positivo al Covid. Per questo motivo, il segretario Onu è stato costretto a mettersi in isolamento in attesa degli esiti dei test.

Onu, Gutteres nel protocollo Covid: le sue condizioni

Antonio Guterres non ha mostrato alcun sintomo ed è già stato sottoposto ad un primo tampone, che è risultato negativo.

Per prudenza, ha comunque deciso di annullare tutti i prossimi impegni che richiedevano la presenza fisica della sua persona, fino al prossimo test di giovedì. Il portavoce Onu ha precisato che Gutteres ha ricevuto recentemente la terza dose di vaccino.

Chi è Antonio Gutteres, segretario Onu in isolamento per il Covid

António Manuel de Oliveira Guterres, abbrevviato solamente con Antonio Guterres, è un politico e diplomatico portoghese. Dal 2017 ricopre l’incarico di segretario generale delle Nazioni Unite, dopo aver preso il posto del suo predeccessore, il sudcoreano Ban Ki-Moon.

È stato anche primo ministro del Portogallo per 7 anni, dal 1995 al 2000.