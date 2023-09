Onu: Lavrov parlerà all'Assemblea generale sabato

Mosca, 19 set. (Adnkronos) - "Il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov interverrà il 23 settembre all'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York". Lo ha annunciato in un briefing con la stampa la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova, aggiungendo...

Mosca, 19 set. (Adnkronos) – "Il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov interverrà il 23 settembre all'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York". Lo ha annunciato in un briefing con la stampa la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova, aggiungendo che il capo della diplomazia di Mosca "presenterà in dettaglio gli approcci di principio della Russia alle più importanti questioni globali, compreso quella dello sviluppo del sistema di relazioni internazionali, con l'obiettivo di creare un ordine mondiale multipolare davvero giusto e basato interamente sugli scopi e sui principi della Carta delle Nazioni Unite e su altre norme giuridiche internazionali fondamentali".