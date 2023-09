Onu: Meloni al Palazzo di Vetro per apertura lavori Unga

New York, 19 set. (Adnkronos) - La premier Giorgia Meloni è arrivata al Palazzo di Vetro dell'Onu, a New York, per assistere all'apertura del dibattito generale della 78esima Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Ad aprire i lavori il segretario generale delle Nazioni Unite, Ant&...

New York, 19 set. (Adnkronos) – La premier Giorgia Meloni è arrivata al Palazzo di Vetro dell'Onu, a New York, per assistere all'apertura del dibattito generale della 78esima Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Ad aprire i lavori il segretario generale delle Nazioni Unite, Antònio Guterres. Attesa per l'intervento del Presidente statunitense, Joe Biden.