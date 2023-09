Onu: Meloni non interverrà a Consiglio sicurezza per bilaterali, al suo posto Tajani**

**Onu: Meloni non interverrà a Consiglio sicurezza per bilaterali, al ...

**Onu: Meloni non interverrà a Consiglio sicurezza per bilaterali, al ...

New York, 20 set. (Adnkronos) - Cambio di programma in corsa. La premier Giorgia Meloni, a quanto si apprende, non parteciperà al Consiglio di sicurezza sulla crisi ucraina. Al suo posto interverrà il ministro agli Affari esteri Antonio Tajani. La premier, viene spiegato dalle stesse f...

New York, 20 set. (Adnkronos) – Cambio di programma in corsa. La premier Giorgia Meloni, a quanto si apprende, non parteciperà al Consiglio di sicurezza sulla crisi ucraina. Al suo posto interverrà il ministro agli Affari esteri Antonio Tajani. La premier, viene spiegato dalle stesse fonti, sarà impegnata in alcuni bilaterali, da qui la decisione di delegare Tajani.