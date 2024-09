Onu: Meloni, 'riforma consiglio sicurezza per tutti, no a nuove gerarchie o a nazioni serie A e B'(2)

(Adnkronos) - Meloni, nel suo intervento, sembra chiamare in causa la proposta statunitense che prevede due seggi permanenti riservati ai paesi africani insieme a un seggio a rotazione per le piccole nazioni insulari in via di sviluppo, con potenziali contraccolpi per l’Italia. Un tema di cui ...

(Adnkronos) – Meloni, nel suo intervento, sembra chiamare in causa la proposta statunitense che prevede due seggi permanenti riservati ai paesi africani insieme a un seggio a rotazione per le piccole nazioni insulari in via di sviluppo, con potenziali contraccolpi per l’Italia. Un tema di cui tornerà a parlare anche nell'intervento in Assemblea generale, in agenda nella serata di domani, quando in Italia sarà notte fonda.